PSG : le point médical avant la réception du Paris FC

Par Josué Cassé
Matvey Safonov @Maxppp

Après sa victoire lors du Trophée des Champions, le Paris Saint-Germain accueille le Paris FC dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra toutefois faire sans quelques éléments.

Si Quentin Ndjantou poursuit son protocole de soins, ⁠Kang In Lee et Matvei Safonov sont également forfaits, tout comme Lucas Hernandez, malade et qui va donc rester au repos.

