La mère de Kylian Mbappé met le feu en Algérie

Hier, la presse algérienne a révélé que Kylian Mbappé (25 ans) allait se rendre prochainement en Algérie. Mais les raisons de ce voyage n’avaient pas été mentionnées. Ce mardi, on en sait un peu plus sur le sujet. La Gazette du Fennec explique que la mère et agent de KM7, Fayza Lamari, est en Algérie, pays dont elle est originaire. Elle était notamment de passage dans le village de ses parents, à Amizour, dans la wilaya de Bejaïa. La GdF explique qu’elle a été accueillie "en star", elle qui a participé à un évènement caritatif et passé du temps avec des enfants avec lesquels elle a dansé et chanté.

Fayza Lamari, qui a "fait sensation" et qui profite de son voyage pour préparer le futur voyage de son fils, s’est exprimé d’ailleurs sur ses projets notamment avec son association Inspired By Kylian Mbappé (IBKM). Celle-ci va soutenir diverses initiatives dont trois projets liés au sport, notamment la construction de terrains de foot. «C’est le début de quelque chose avec Tizi, puis Bejaïa. J’espère que c’est le début d’une longue histoire et qu’on va écrire pleins de choses ensemble», a-t-elle confié. La prochaine visite de KM7 sera donc liée à ces projets.