Le FC Barcelone dos au mur en Liga, l'Italie s'incline devant la Juve et Ronaldo

Le Barça n'a plus le droit à l'erreur

Direction l'Espagne où l'actualité est dense ce matin. On commence avec la Une du journal Sport, qui n'y va pas par quatre chemins concernant le FC Barcelone et Quique Setién. Pour le journal pro-barça, la rencontre face à Villarreal, ce soir à 22h, à suivre en direct sur notre site, est celle de la dernière chance ! Les Blaugranas ne peuvent plus échouer s'ils veulent garder espoir pour le titre de champion et cela ne sera pas facile face à un sous-marin jaune renaissant ! Et c'est évidemment, l'entraîneur barcelonais Quique Setién qui est en première ligne, ses choix seront scrutés à la loupe, notamment concernant Antoine Griezmann.

La Juve et Cristiano Ronaldo prennent le large en Serie A

On file en Italie où la victoire, 4 à 1, de la Juventus dans le derby de Turin face au Torino fait la Une du Corriere dello Sport ! Le quotidien transalpin estime que c'est la fuite, la Juve est à 7 points après la défaite de la Lazio 3 à 0 face à l'AC Milan hier. Le titre de Serie A ne peut échapper à la Vieille Dame ! Cette victoire est à mettre au crédit de Paulo Dybala, Juan Cuadrado et Cristiano Ronaldo, auteur d'un coup-franc sublime ! La Juve est sans pitié et fonce vers le titre, résume le journal.

La Bayern injouable sur la scène nationale

On termine ce tour de la presse en Allemagne où là aussi il y avait un match important. En effet, la finale de la Coupe d'Allemagne a vu le Bayern Munich écraser le Bayer Leverkusen sur le score de 4 buts à 2. Pour le journal Bild, après le championnat, le Bayern prend aussi la Coupe et semble injouable sur la scène nationale. Le club bavarois réalise le doublé et vise encore plus haut avec la Ligue des champions en août où Robert Lewandowski et ses coéquipiers ont bien l'intention de jouer les premiers rôles. L'Europe est prévenue, le Bayern sera au rendez-vous cette année !