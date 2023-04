AS Rome : José Mourinho fait taire ses supporters après des propos insultants envers Dejan Stankovic

Alors que les supporters de l’AS Rome avaient entonné des chants et des propos insultants envers Dejan Stankovic, l’entraîneur de la Sampdoria de Gênes, durant la victoire de leur équipe (3-0), José Mourinho a tout de suite tenu à les faire taire. En effet, l’entraîneur serbe de la Samp aurait notamment été traité de «gitan» par le public romain en deuxième période après qu’il ait protesté à la suite de l’exclusion de Jeison Murillo. Des propos visiblement intolérables pour l’entraineur de l’AS Rome qui a demandé à ses supporters d’arrêter. Après la rencontre, les deux techniciens sont revenus sur ce moment.

«Je suis fier d’être gitan, personne ne peut m’offenser en m’appelant gitan, José le sait. Je ne m’en suis pas rendu compte sur le terrain, mais merci à José de les avoir fait taire», a confié Dejan Stankovic après la rencontre. Quelques minutes plus tard, José Mourinho a répondu à son «ami» : «il n’a pas à me remercier, je l’ai fait pour un grand homme, un ami, je le ferais pour un autre. J’ai été souvent insulté dans des stades, je me suis construit un mur de protection et je suis sûr que Deki (Stankovic) a fait la même chose. Mais il a des enfants, une famille, et ce n’était pas beau.»

