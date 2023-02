PSG : Presnel Kimpembe de retour à l’entraînement collectif

Ce jeudi, le PSG a annoncé une très mauvaise nouvelle. Touché face à Montpellier et sorti sur blessure, Kylian Mbappé souffre d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Une blessure qui va l’éloigner des terrains 3 semaines et il manquera donc le choc face au Bayern Munich. Sergio Ramos est aussi dans le doute puisqu’il est touché aux adducteurs. Mais le club de la capitale a tout de même annoncé une bonne nouvelle.

Presnel Kimpembe, absent depuis de longs mois et qui n’a plus rejoué depuis le 14 novembre dernier, a fait son grand retour. Il s’est entraîné avec le reste du groupe ce jeudi. Une bonne nouvelle quand on sait que le PSG n’a pas réussi à recruter Milan Skriniar cet hiver et reste très limité dans le secteur défensif. Reste à savoir maintenant la date de son retour sur les terrains et s’il sera apte pour le match aller face au Bayern Munich dans 12 jours.

