RC Lens - AS Monaco : les compositions officielles

38e et dernière journée de cette Ligue 1 avec l'AS Monaco, actuel 3e, qui peut encore terminer entre la 1ère et la 4e place en fonction de son résultat et de ceux des autres. En déplacement à Lens, la priorité pour l'ASM sera avant tout de terminer sur le podium pour assurer une place qualificative en Ligue des Champions.

Niko Kovac a communiqué son onze. Il envoie un 4-4-2 avec les titularisations de Gelson Martins et de Golovin sur les ailes. Sans surprise, Ben Yedder et Volland sont associés en attaque. Du côté de Lens, on peut toujours rêver d'une 5e place même si ça sera compliqué. Haise aligne un 3-5-2 avec Sotoca et Ganago devant.

Les compositions :

RC Lens : Leca - Gradit, Badé, Medina - Clauss, Cahuzac, Doucouré, Fofana, Haïdara - Sotoca, Ganago

AS Monaco : Lecomte - Sidibé, Badiashile, Maripan, Caio Henrique - Gelson, Tchouaméni, Fofana, Golovin - Volland, Ben Yedder

