Ligue des Champions

LdC : l’arbitre de Sporting-PSG est connu

Par Josué Cassé
1 min.
Bradley Barcola et Luis Enrique au PSG @Maxppp
Le PSG va retrouver les soirées européennes. Mardi, les hommes de Luis Enrique se déplacent sur la pelouse du Sporting Portugal avec l’ambition de poursuivre leur marche en avant dans la plus prestigieuse des compétitions. Pour ce rendez-vous, l’UEFA a désigné l’Anglais Anthony Taylor comme arbitre principal du match.

Ce dernier fait partie des arbitres les plus expérimentés avec plus de 800 matches à son actif, dont la moitié en Premier League. Anthony Taylor a surtout dirigé 41 rencontres de Ligue des Champions depuis le début de sa carrière, dont huit du club de la capitale française (cinq victoires, deux défaites, un nul).

