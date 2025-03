L2 : Dunkerque dompte Ajaccio et retrouve le podium

Suite de la 25e journée de Ligue 2. Sur la pelouse du stade Michel Moretti, Dunkerque est reparti avec les trois points face à Ajaccio. Le match entre Ajaccio et Dunkerque a débuté sur un rythme rapide avec un premier but de Dunkerque à la 16e minute. Gaetan Courtet, bien placé dans la surface, a récupéré un rebond et a inscrit une tête dans le coin droit du but, donnant l’avantage à son équipe (0-1).

La suite après cette publicité

Ajaccio a réagi dès la reprise avec une égalisation dès la 46e minute. Moussa Soumano a délivré un centre précis à Aboubakary Kante, qui n’a pas raté l’occasion et a marqué d’une tête à bout portant, ramenant les deux équipes à égalité (1-1). C’est finalement Naatan Skytta qui est venu offrir la victoire au club du Nord (62e, 1-2). Au classement, Dunkerque retrouve le podium. Le club est 3e avec 48e points. De son côté, Ajaccio reste 12e.