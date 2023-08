Chelsea : un site pornographique prêt à offrir 46 M€ aux Blues

Chelsea n’a toujours pas trouvé son sonspor principal pour ses maillots. Toutefois, les Blues viennent de recevoir une offre alléchante. Un site pour adultes, My.Club, est en effet prêt à payer 46 M€ par saison pour s’afficher sur la tunique londonienne d’après le Mirror. Et selon son président Mike Ford, cette association pourrait permettre d’attirer un certain Kylian Mbappé.

« Nous, à My.Club, voulons sponsoriser Chelsea qui cherche à améliorer sa déception de la saison dernière. Nous voulons que le logo My.Club figure sur le devant des maillots de Chelsea avant que le club n’entame sa saison 2023 contre Liverpool. Cette contribution serait bénéfique pour les deux parties. Pour les Blues, cela permettra de faire des recrutements parfaits comme Kylian (Mbappé). Ce serait formidable que Mbappé, Mudryk et d’autres joueurs de Chelsea partagent leurs exclusivités d’entraînement et animent des AMA (Ask Me Anything) sur My.Club, une plateforme pour tous les créateurs », a-t-il confié au tabloïd.