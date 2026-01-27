Menu Rechercher
LdC : la statistique folle de Newcastle avant d’affronter le PSG

Par Allan Brevi
Bruno Guimarães avec les Magpies @Maxppp
Newcastle pourrait devoir se passer de Bruno Guimaraes pour son déplacement face au PSG en Ligue des Champions, et l’absence du Brésilien pourrait peser lourd sur les Magpies. Cette saison, Newcastle n’a jamais réussi à s’imposer en Premier League sans lui, enregistrant 5 défaites et 6 matchs nuls. Véritable pivot du jeu, Guimarães apporte à la fois équilibre défensif et créativité au milieu, et son influence sur le collectif est indéniable. L’inquiétude est donc grande pour Eddie Howe, qui pourrait devoir réorganiser son équipe pour compenser ce manque crucial.

Cette absence renforce le statut de favori du PSG, actuellement 6e de la phase de ligue de C1, face à Newcastle, 7e. Le choc s’annonce intense et stratégique, chaque équipe étant consciente que chaque point compte dans cette phase de groupe très serrée. La rencontre promet d’être un test majeur pour Newcastle, dont l’efficacité offensive et défensive pourrait être largement impactée sans son joueur clé.

