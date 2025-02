AC Milan : Sérgio Conceição pourrait déjà être viré !

Sergio Conceiçao est parfaitement conscient qu’une grande partie de ses chances de rester sur le banc milanais au-delà de la fin de cette saison dépend de sa capacité à atteindre ou non la quatrième place du classement, qui lui garantirait une participation à la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais les dernières débâcles inquiétantes de l’équipe des Rossoneri - l’élimination en barrages de la Ligue des Champions face à Feyenoord et la défaite de samedi dernier contre le Torino - ont fait sonner l’alarme quant à la manière dont Rafael Leão et ses coéquipiers peuvent conclure une saison qui a jusqu’à présent été loin de répondre aux attentes. Et les premières questions se posent quant à savoir si l’entraîneur portugais sera capable de terminer le championnat sans un cinglant licenciement.

En effet, selon les informations du Corriere della Sera, malgré les démonstrations répétées et officielles de confiance du club, la position du successeur de Paulo Fonseca deviendrait plus délicate et dangereuse si deux résultats négatifs devaient arriver contre Bologne et la Lazio. Sergio Conceiçao, en charge comme entraîneur de l’AC Milan depuis fin décembre 2024, a signé un contrat jusqu’en juin 2026 avec un salaire d’un million d’euros jusqu’au 30 juin, destiné à augmenter jusqu’à 2 millions en cas de maintien. Mais au moment de la signature, une clause a été insérée par les Rossoneri qui permet une résiliation anticipée dans le cas où, à la fin du championnat en cours, l’objectif minimum de qualification pour la prochaine Ligue des champions ne serait pas atteint. Même une éventuelle victoire en Coupe d’Italie ne serait pas considérée comme suffisante pour sa confirmation.