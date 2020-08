L'AS Roma sur le point d'être racheté par un milliardaire texan

C’est désormais officiel, l’AS Roma a annoncé ce matin via un communiqué officiel sur le site du club la signature d’un accord pour la vente du club avec The Friedkin Group. La transaction devrait être conclue d’ici la fin août. Si pour le moment, aucun montant concernant ce rachat n'a été dévoilé, Dan Friedkin, le président directeur général américain du consortium basé à Houston, s’est montré particulièrement heureux à la suite de cet accord.

«Nous sommes tous ravis d’avoir pris les mesures nécessaires pour faire partie de cette ville et de ce club emblématique. Nous avons de conclure l’achat le plus tôt possible et de nous plonger dans la famille AS Roma.» Son prédécesseur James Pallotta ne devrait quant à lui ne pas être regretté par les supporters romains qui lui en avaient voulu pour la mauvaise gestion du départ de leurs idoles, Francesco Totti et Daniele De Rossi.