PL : Jesse Lingard élu joueur du mois d'avril

Prêté durant la deuxième partie de saison par Manchester United, Jesse Lingard revit sous le maillot de West Ham, lui qui n'avait pas joué une seule minute en Premier League avec les Red Devils en début d'exercice. Surtout, l'attaquant anglais a réalisé un mois d'avril exceptionnel avec quatre buts et une passe décisive en 4 matches.

La suite après cette publicité

Le joueur de 28 ans a donc été récompensé ce vendredi puisqu'il a été élu joueur du mois d'avril. Pour rappel, Trent Alexander-Arnold, Stuart Dallas, Mason Greenwood, Kelechi Iheanacho, Matheus Pereira, Allan Saint-Maximin et Chris Wood étaient aussi en course pour remporter ce trophée.

Doing the business in 𝙘𝙡𝙖𝙧𝙚𝙩 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙡𝙪𝙚 🔥@JesseLingard is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for April 💥#PLAwards pic.twitter.com/9YmFaIDrL3