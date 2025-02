L’Inter Milan sort du silence pour Gianluigi Donnarumma

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2021 après la fin de son bail avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma a connu des hauts et des bas sous la tunique parisienne. Alors que son contrat prendra fin en juin 2026, l’international italien est au cœur de bruits de couloirs. En effet, Sky Italia révélait, en janvier lors du mercato d’hiver, que l’Inter Milan était sur les rangs du portier italien en vue d’un transfert pour la prochaine fenêtre estivale. Une information confirmée par le Corriere della Sera, qui indiquait que les Lombards avaient bel et bien approché Donnarumma. Le journal italien ajoutait même que le natif de Castellammare di Stabia souhaiterait retourner en Italie, entrouvrant ainsi la porte à un départ du PSG : «il y a beaucoup de rumeurs, mais la vérité est que je suis bien ici. Je me sens apprécié de tous ici, le club a beaucoup d’estime pour moi. Je suis très bien, j’ai maintenant mes repères ici, ma priorité, c’est donc de prolonger», avait néanmoins déclaré le portier italien en zone mixte après la victoire contre Manchester City (4-2) en Ligue des Champions.

A ce sujet, Luis Enrique, entraîneur du PSG, avait préféré botter en touche : «cette question est pour la direction sportive. Je ne vais pas répondre à ces rumeurs qui vous intéressent. Il faut parler avec les personnes intéressées au moment exact. Il faut rester concentré», avait exprimé l’Asturien en conférence de presse récemment. Depuis ce mois de janvier mouvementé pour l’avenir de Gianluigi Donnarumma, les rumeurs s’enchaînent et se contredisent de temps à un autre. Quant au président de l’Inter, Giuseppe Marotta, il avait été clair sur ce dossier : «il est désormais habituel que les grands clubs soient associés à de grands joueurs qui pourraient partir à la fin de la saison. Mais pour le moment, notre effectif est compétitif. Il répond à nos objectifs et nous n’avons pas à nous soucier de combler les lacunes. Cependant, il est normal que dans nos opérations, en particulier Ausilio et Baccin, nous voyions ce qui existe en ce qui concerne toutes les idées possibles sur le marché qui pourraient fonctionner dans le cadre de notre modèle. Mais dire qu’à ce stade nous sommes déjà en train de négocier… Certainement pas».

L’annonce de la direction !

Ces dernières saisons, la direction milanaise s’est illustrée en flairant les bons coups sur le marché. Des opportunités de marché exceptionnelles qui ont parfois été par la suite de formidables plus-values sportives et économiques : «bien sûr que Gigio est un nom intéressant. Mais je dois être réaliste : nous avons deux excellents gardiens, Martinez a un long contrat, nous avons une option pour prolonger celle de Sommer. En pensant déjà à 2026… c’est tellement loin. Et je ne pense pas que le PSG le laissera filer. Je reste convaincu que notre effectif est à la hauteur et complet dans tous les départements. Pour le reste, je n’aime pas les effectifs trop nombreux, car ils sont difficiles à gérer. Nous avons deux joueurs pour chaque rôle et nous sommes couverts dans tous les secteurs du terrain», a déclaré Piero Ausilio, directeur sportif de l’Inter dans un entretien exclusif à Sportmediaset. Une annonce qui a au moins la prétention d’exister. La presse italienne et la presse française ne semblent pas d’accord sur plusieurs points. La fin de saison pourrait néanmoins être fatidique pour le futur de Donnarumma.

A voir désormais ce que l’avenir dira, mais la sérieuse blessure de Yann Sommer et la propulsion de Josep Martínez au poste de gardien titulaire pourrait avoir un effet de quitte ou double dans le dossier de Gianluigi Donnarumma à l’Inter Milan. En effet, si le suppléant espagnol aligne de belles performances dans les prochains jours, la direction italienne pourrait alors être convaincue de repartir avec cette doublette la saison prochaine. Or si l’ancien gardien du Genoa a du mal à briller sur cette période et que le Suisse revient difficilement de sa blessure, peut-être que les dirigeants milanais seront convaincus pleinement de frapper un grand coup l’été prochain avec un retour tonitruant de Gianluigi Donnarumma à Milan, mais chez les ennemis nerazzurri. Un jeu de chaises musicales sur la planète des gardiens aura lieu l’été prochain ? Affaire à suivre.