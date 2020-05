Watford : l'indispensable Abdoulaye Doucouré

«Des clubs qui jouent la Ligue des Champions, c'est un objectif pour tout joueur». En février dernier, en prononçant ces quelques mots à Canal +, Abdoulaye Doucouré a forcément attiré l'attention d'autres écuries de Premier League en même temps que celle des fans de Watford, où il évolue désormais depuis l'été 2016 et son départ du Stade Rennais (après un prêt de 6 mois à Grenade en Liga). Car s'il a fallu une saison au milieu de terrain de 27 ans pour s'adapter au Championnat anglais, le Tricolore, passé par les catégories jeunes chez les Bleus (il compte une sélection avec les Espoirs), fait désormais partie des cadres des Hornets. Il peut légitimement aspirer à évoluer au plus haut niveau après quatre années passées du côté de Vicarage Road, où, dès l'issue de sa deuxième saison en Premier League (et après une deuxième grosse moitié d'exercice 2017-2018), le natif de Meulan-en-Yvelines a été élu joueur de l'année par les supporters de Watford.

Thank you Watford fans, it’s a big honor 🐝😃 Your support was amazing all season at home and away 🙏🏾👏🏾 also this 1,2,3,4 song is really the best ! 😉 https://t.co/XzLiBNBolt — Abdoulaye Doucouré (@abdoudoucoure16) May 10, 2018

Ses qualités et son style de jeu n'ont pas mis bien longtemps à charmer les suiveurs du club de la banlieue nord-ouest de Londres, ainsi que les observateurs du ballon rond outre-Manche. Doté d'un profil box-to-box que nos voisins anglais affectionnent tout particulièrement, Abdoulaye Doucouré sait tout faire dans l'entrejeu. Un peu à l'image d'un Patrick Vieira, dont l'ancien milieu relayeur de Rennes est d'ailleurs un fan absolu, comme il l'avait confié au site officiel de son club en février dernier : «Vieira est mon milieu de terrain préféré. Je l'ai beaucoup observé en grandissant. Il a été un grand modèle à suivre pour moi. J'aimais le regarder et répéter ce qu'il faisait. Il était capable de tout faire, c'était le milieu de terrain parfait. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de milieux peuvent aller de l'avant, marquer des buts et bien défendre. Mais avant, ce n'était pas comme ça et il a été l'un des premiers à savoir le faire. Je veux avoir la même présence et la même influence que lui sur le terrain. Je veux devenir l'un des meilleurs milieux et il n'y a pas mieux que lui à suivre». Ceci explique peut-être cela.

Un nouveau rôle donnant plus de libertés

Comme son idole de son époque, l'impact défensif d'Abdoulaye Doucouré et son activité sur le terrain font de lui un élément majeur pour les siens. Depuis son arrivée dans la Perfide Albion, le Français n'a commis qu'une seule erreur menant directement à un but adverse et a réussi 58% de ses tacles. Des chiffres qui plaident donc en sa faveur. Mais c'est surtout l'apport offensif du droitier de 1,83m qui est considérable outre-Manche. Il est tout aussi capable de marquer que de servir ses partenaires dans les meilleures conditions. Doucouré comptabilise ainsi 17 buts et 11 passes décisives en PL depuis ses premiers pas au Royaume de Sa Majesté, un jour de derby londonien face à Chelsea (1-2), en août 2016. Cette saison, après 28 journées (le Championnat est actuellement suspendu en raison de la pandémie de Covid-19), le milieu de terrain comptabilise déjà 4 buts et 2 passes décisives. Comme nous l'a expliqué Ryan Gray, journaliste du Watford Observer couvrant l'actualité des Hornets, le nouveau rôle de Doucouré est le principal facteur expliquant ses bonnes performances : «Les fans adorent Doucouré et tout ce qu'il apporte à l'équipe. Son influence était un peu légère au début de saison avec Javi Garcia (limogé en septembre) ainsi que sous Quique Sanchez Flores (viré le 1er décembre). Mais Nigel Pearson, l'actuel coach, l'a poussé à jouer plus haut, en numéro 10 juste derrière l'attaquant en 4-2-3-1. Cela lui donne plus de possibilité et de liberté pour davantage participer aux offensives que ce qu'il faisait avant. Ses buts contre Bournemouth (J22) et Brighton (J26), cette saison, montrent que c'est sa position préférentielle. C'est un joueur très plaisant à regarder lorsqu'il évolue à son meilleur niveau et il fait assurément partie des chouchous des fans des Hornets».

Avant l'arrivée du technicien anglais de 56 ans le 6 décembre dernier, Abdoulaye Doucouré était en effet méconnaissable en début de saison après un exercice 2018-2019 de haute volée, que son équipe avait bouclé à la 11e place. Depuis, il semble avoir retrouvé la confiance lui permettant de s'exprimer de la meilleure des manières sur le terrain et semble plus épanoui que jamais. Son regain de forme correspond d'ailleurs au redressement de Watford, qui n'avait gagné qu'un seul de ses 17 premiers matches cette année. Toutes ces choses démontrent bien la place qu'occupe le numéro 16 des Hornets dans son club : «il est essentiel à Watford. Il fait partie de ceux qui ont le plus progressé depuis l'arrivée de Pearson. La récente acquisition de Pape Gueye et le fait que des joueurs comme Luis Suarez, Pervis Estupinan et Cucho Hernandez soient prêtés montrent que le club est constamment à la recherche d'une nouvelle génération étant capable de remplacer les membres de l'équipe actuelle. S'il part, Watford parviendra sans doute à le remplacer mais il manquera évidemment beaucoup au collectif des Hornets», a analysé Ryan Gray.

Vers un club du big 6 cet été ?

Abdoulaye Doucouré semble avoir atteint une certaine maturité au niveau de son jeu alors qu'il se trouve dans une tranche d'âge où les footballeurs performent tout particulièrement. S'il souhaite entendre le fameux hymne de la C1, cela devrait passer par un départ. Un changement d'air auquel il a lui-même ouvert la porte en février dernier lors d'un entretien accordé à Canal + : «On arrive petit à petit à la fin d'un cycle, je pense que le club a peut-être des attentes autour de moi. Je ne les connais pas encore réellement mais je pense que je peux encore progresser énormément, je peux encore faire de belles choses. Forcément, si je suis amené à changer de club, ça serait pour franchir un cap», lâchait-il notamment avant d'affirmer son souhait de rester en Premier League. Cela tombe bien car «beaucoup d'écuries l'apprécient en PL», a commenté Ryan Gray. «Arsenal, Manchester United et Everton ont tous été un moment intéressés pour le signer ces dernières années, avec son nom qui est aussi régulièrement lié au PSG. L'idée qui domine est qu'il va prochainement changer d'air, car c'est la façon de faire de la famille Pozzo (acheter des jeunes joueurs à un prix faible pour les développer et les revendre beaucoup plus cher). En Angleterre, il est vu comme un gros poisson dans un petit bocal à Watford. Il a le potentiel pour s'imposer à un niveau plus élevé», a même assuré le journaliste britannique du Watford Observer.

Reste à savoir quelle écurie sera en mesure de s'offrir les services du protégé de Nigel Pearson. Lors du mercato estival 2019, Everton a offert 35 M€ pour Doucouré, une proposition jugée insuffisante par Watford, qui en avait déboursé 10,6 M€ pour le faire traverser la Manche en 2016. Darren Tulett, journaliste beIN Sports, regrette d'ailleurs que le Français d'origine malienne ne se soit pas éloigné de Vicarage Road l'été dernier : «on pensait qu'il allait quitter les Hornets l'été dernier, mais ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il aurait dû partir de Watford l'année dernière, voire même il y a deux ans, pour franchir ce palier. Mais il a toujours une belle carte à jouer en Premier League, un championnat qu'il connaît comme sa poche désormais. Un club du big 6 ? Pourquoi pas, à l'image de ce que fait un Fabinho du côté de Liverpool», nous a confié le plus Français des Anglais. Pourquoi pas Arsenal, pour véritablement marcher sur les traces de son idole, Patrick Vieira ? Actuellement neuvièmes de Premier League, les Gunners ne semblent pas totalement en mesure lui offrir une participation à la Ligue des Champions et donc de satisfaire ses besoins de joueur. Quoiqu'il arrive, l'été devrait être mouvementé pour Abdoulaye Doucouré, qui souhaite clairement changer de dimension et rêve également des Bleus alors que l'Euro 2020 (reporté en 2021) se profile. Encore plus si Watford ne parvient pas à se maintenir dans l'élite à l'issue de la saison.