Le groupe du PSG pour affronter Monaco

Par Maxime Barbaud
João Neves et Vitinha @Maxppp
Monaco PSG
Le PSG se rend à Monaco en cette 14e journée de Ligue 1 (17h). Luis Enrique vient de communiquer son groupe dans lequel on retrouve Ousmane Dembélé. Doué, Hakimi et Nuno Mendes sont bel et bien absents, le Portugais ayant ressenti une nouvelle douleur.

Paris Saint-Germain
Le groupe Parisien pour le déplacement à Monaco ! 📋🔴🔵

#ASMPSG I #Ligue1
Son remplaçant naturel, Lucas Hernandez est bien présent même si celui-ci sort d’un carton rouge contre Tottenham après un mauvais geste sur Xavi Simons. Les jeunes Boly, Ndjantou et Mbaye sont là également.

