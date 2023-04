Silvio Berlusconi veut recruter Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Qui n’aimerait pas s’offrir Kylian Mbappé ? Personne, ou en tout cas très peu de clubs. Après sa performance fabuleuse lors de la dernière Coupe du monde et ses prestations toujours d’une grande qualité avec le PSG, l’attaquant parisien fait rêver les plus grandes écuries européennes. Et particulièrement un président mythique de l’histoire du football, qui n’a pas caché son désir de voir un jour « Kyks » dans son championnat : Silvio Berlusconi.

L’actuel patron de Monza a accordé une longue interview à la Gazzetta dello Sport. Ce dernier a été interrogé sur les joueurs qu’il souhaite voir porter le maillot de l’AC Milan, son ancienne maison, dans les prochaines années. Deux noms sont sortis de la bouche de l’homme d’affaires de 86 ans. « Haaland ou Mbappé. Ils sont le présent mais aussi l’avenir du football. » Berlusconi peut garder espoir : fin février dernier, le champion du monde 2018 avait avoué : « si je viens (Serie A), c’est que le Milan AC ».

