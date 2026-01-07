Strasbourg annonce l’arrivée de Gary O’Neil sur son banc

Le départ de Liam Rosenior a laissé un grand vide en Alsace. Seulement 18 mois après son arrivée à Strasbourg, Liam Rosenior a quitté le club alsacien pour aller tenter l’aventure du côté de Chelsea, dans un jeu de chaise musicale interne. «À un moment dans sa vie, il y a des offres qu’on ne peut pas refuser. Je ne pouvais pas refuser cette opportunité. C’est le club champion du monde, avec un effectif incroyable, un public incroyable», s’était justifié Rosenior. Sans entraîneur pour son club, le consortium BlueCo s’était activé pour trouver rapidement un remplaçant.

La suite après cette publicité

Plusieurs noms ont été évoqués, mais c’est celui de Gary O’Neil qui s’est dégagé comme favori pour prendre la suite, afin que Strasbourg ne perde pas totalement aux changes. Sans poste depuis un an et son départ de Wolverhampton, l’Anglais de 42 ans n’avait pas vraiment excellé chez les Wolves et avait été limogé moins d’un an et demi après son arrivée à la suite d’une défaite à domicile contre Ipswich Town qui avait placé les Wolves à la 19e place. Avant cela, il avait connu une première aventure à Bournemouth (7 victoires, 2 nuls, 16 défaites).

Gary O’Neil va devoir relancer Strasbourg

Également passé par l’académie de Liverpool, Gary O’Neil a convaincu Marc Keller et son directeur sportif David Weir et a été officialisé sur le banc du RCSA : «Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce la nomination de Gary O’Neil au poste d’entraîneur de l’équipe première. Âgé de 42 ans, Gary O’Neil dispose d’une solide expérience du football de haut niveau. L’ancien milieu offensif a disputé plus de 500 matchs professionnels en Angleterre. En tant qu’entraîneur, il a dirigé 88 rencontres de Premier League à la tête de Bournemouth puis de Wolverhampton. Gary O’Neil dirigera sa première séance d’entraînement ce jeudi et sera sur le banc du Racing dès samedi à l’occasion du déplacement à Avranches en Coupe de France.».

La suite après cette publicité

Et la tâche sera compliquée pour le manager de 42 ans, qui devra retrouver une cohésion dans le grand groupe strasbourgeois afin de renouer avec le succès. Sur une mauvaise série de résultats, les Alsaciens pointent à la 7e place du Championnat et n’ont plus gagné depuis le 9 novembre dernier. Mais avant cela et une phase finale de Ligue Europa Conférence à aller jouer, Gary O’Neil aura déjà un premier défi : assurer la qualification en 8e de finale de Coupe de France contre Avranches, samedi (18 heures).