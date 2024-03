Liga : la Fédération ouvre une enquête contre le Real Madrid

C’est un sujet qui fait parler en Espagne, et Séville a décidé de prendre des mesures. La semaine dernière, le club andalou a ainsi porté plainte, auprès de la Fédération Espagnole, contre la télévision officielle du Real Madrid. Les Sévillans, comme d’autres clubs, accusent les médias du club merengue de mettre la pression sur les arbitres via des vidéos publiées sur la chaîne. Des extraits dans lesquels on peut voir les arbitres des rencontres à venir de l’équipe de Carlo Ancelotti prendre décisions jugées anti-Madrilènes dans des matchs passés.

Et la Fédération va bien ouvrir une enquête, via sa commission de discipline. C’est Séville qui l’a annoncé ce jeudi via un communiqué officiel publié sur son site. « Les vidéos tentent de créer l’image d’un manque de professionnalisme et d’un anti-madridismo des arbitres, juste avant chaque match, avec une énorme diffusion à la télévision », répète la formation andalouse dans son communiqué. Affaire à suivre…