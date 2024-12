Stade Rennais : Jota, symbole d’un mercato qui ne prend pas

Sans trop s’avancer, on peut d’ores et déjà affirmer que la saison du Stade Rennais ne sera pas au rendez-vous des attentes fixées cet été. Le changement de la direction sportive avec la venue de Frederic Massara à la place de Florian Maurice n’a pas eu les effets escomptés. Comme souvent lorsqu’on modifie de moitié un effectif à l’intersaison, la mayonnaise met du temps à prendre. C’est bel et bien le cas avec une très décevante 12e place à la presque mi-championnat (15 journées sur 34), seulement 5 victoires et déjà 8 défaites qui ont coûté sa place à Julien Stéphan. Sampaoli fait pour le moment à peine mieux avec 2 succès et 2 revers.

Nul doute que le mercato permettra à l’entraîneur argentin d’avoir une équipe un peu plus à son goût. Un gardien et un défenseur central sont recherchés en priorité. Le nom d’Arnau Tenas a même été cité pour venir concurrencer, voire devancer Steve Mandanda. D’autres joueurs arrivés l’été dernier seulement pourraient s’en aller, à l’image de Glen Kamara ou du jeune attaquant Henrik Meister, 59 minutes disputées en Ligue 1 seulement (1 but). Il n’est même plus apparu sur une pelouse depuis le 21 septembre, devancé notamment dans la hiérarchie par un certain Jota. Le Portugais n’est pourtant pas convaincant depuis son arrivée à la toute fin du mois d’août.

Des problèmes physiques à son arrivée

L’ailier de 25 ans a pourtant débarqué avec l’étiquette de star du mercato rennais. Ses bonnes années du côté de Benfica et surtout du Celtic ne sont pas si lointaines, surtout qu’il est encore jeune. Sa situation à Al-Ittihad semblait intenable. Le club saoudien n’en voulait plus afin de libérer une place pour un joueur extracommunautaire, un an seulement après avoir déboursé 29 M€ pour le recruter. Rennes a sauté sur l’occasion pour l’enrôler contre 8 M€, une affaire plutôt bien menée à première vue. «Comme vous, on regarde le foot, on se dit qu’il est trop cher, qu’il a un trop gros salaire. Mais au contraire, c’est moins cher car le club a besoin de libérer des places dans son effectif.»

Massara va vite déchanter. Déjà, le Portugais n’est pas prêt à jouer, lui qui a trop souvent été laissé sur la touche la saison précédente. «Il va avoir besoin de travail, de jours et peut-être même de semaines pour se remettre au niveau physique» prophétisait Julien Stéphan début septembre. Après une première apparition, Jota est rapidement victime d’un problème musculaire qui le stoppe 10 jours. Il marche sur des oeufs et reprend timidement, d’abord 10 minutes contre Monaco, puis une demi-heure face à Brest où il parvient à arracher le nul en toute fin de match (3-3). C’est pour le moment son unique réalisation en 9 apparitions.

Sampaoli n’est pas convaincu

Titularisé après cela contre Le Havre (1-0, 70 minutes), Auxerre (0-4, 73 minutes) et Toulouse (0-2, 80 minutes), il ne parvient pas à tirer son épingle du jeu dans un rôle d’ailier gauche, son poste de prédilection pourtant. Le natif de Lisbonne avait besoin de continuité mais il s’est loupé. Puis Jorge Sampaoli est arrivé et a repris sa place sur le banc. Sur les 4 matchs dirigés par El Pelado, Jota n’est entré que 3 fois pour 47 petites minutes. «Pour moi, ce sont surtout des ailiers (Blas et Jota, ndlr), pas des joueurs intérieurs qui peuvent aider à équilibrer l’équipe» expliquait le nouvel entraîneur au soir de son premier match à Lille.

Depuis, Ludovic Blas a enchaîné 3 titularisations consécutives pour 2 buts et 3 passes décisives, alors que son coéquipier a plutôt reçu quelques critiques publiques de son coach. «On espère que Jota va nous apporter ce déséquilibre dont on a besoin, mais jusque-là, il n’est pas en pleine possession de ses moyens. J’ai besoin de joueurs qui fassent des efforts continus, défensifs ou offensifs» expliquait-il la semaine passé devant la presse. «Ce que je leur demande, ce n’est pas seulement d’être décisif quand le résultat va dans notre sens…» Le message n’est pas feint. Jota essayera de se relancer en Coupe de France contre Bordeaux (dimanche 14h45) mais son nom est déjà cité pour un possible départ dès janvier.