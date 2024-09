Rennes : un premier coup dur à gérer avec la recrue phare Jota

Salué pour avoir réalisé un mercato intéressant (Gronbaek, Faye, Camara, Jota, Ostigard entre autres) en ayant réussi à afficher une balance financière positive (78,3 M€ d’achats, 135,3 M€ de ventes), le Stade Rennais n’a toujours pas confirmé tous ces espoirs sur le terrain. Depuis le début de la saison 2024/2025 de Ligue 1, le club breton est même l’une des plus grosses déceptions du championnat et pointe à la onzième place du classement.

Les Rouge et Noir avaient pourtant démarré sur les chapeaux de roue en atomisant l’Olympique Lyonnais (3-0) au Roazhon Park lors de la première journée avant de s’incliner sans génie à Strasbourg (1-3) et Reims (1-2). Et du génie pour lancer enfin la machine bretonne, le SRFC pensait en avoir rapidement sous la main avec l’arrivée du Portugais Jota. Malheureusement pour les fans rennais, ils vont devoir patienter encore un peu avant de voir leur recrue fouler les pelouses françaises.

Jota paie cher son calvaire en Arabie saoudite

Ouest France a relayé les propos de Julien Stéphan à ce sujet, à l’issue du match perdu en Champagne. Et le coach du SRFC ne s’est pas vraiment montré rassurant. «Il va avoir besoin de temps pour se remettre à niveau sur le plan physique. C’est ce qu’il dit. Il va avoir besoin de travail, de jours et peut-être même de semaines pour se remettre au niveau physique, car il a eu une saison passée très contrariée. Il n’a quasiment pas joué entre septembre et mars. Les dernières semaines de la préparation ont été très contrariées avec presque plus de séances collectives. Il va falloir qu’on le remonte progressivement».

Arrivé en provenance d’Al-Ittihad en échange de 8 M€, l’ailier de 25 ans suscite en effet pas mal d’attentes. Révélé sous les couleurs du Celtic (28 buts, 26 passes décisives en 83 matches, toutes compétitions confondues), le Lusitanien paie cash son calvaire saoudien d’un an où il a rapidement été écarté de l’équipe première d’Al-Ittihad quelques jours seulement après son arrivée en Arabie saoudite en 2023 pour 30 M€. Son dernier match remonte d’ailleurs au 7 août dernier. Ce jour-là, Jota avait joué 20 minutes contre l’Inter en match amical.