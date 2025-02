La réaction de Luis Enrique après la qualification du PSG

Le PSG n’a pas tremblé. En déplacement au Mans pour ce 8e de finale de Coupe de France, le club de la capitale a fini par s’imposer 2-0, sans réaliser une prestation très convaincante. Voilà les Rouge et Bleu en quart de finale, là où il n’y aura plus beaucoup de grosses cylindrées puisque le LOSC a été sorti un peu plus tôt dans la journée par Dunkerque aux tirs au but. Déjà favori de la compétition, Paris a la voie libre pour aller au Stade de France, néanmoins Luis Enrique refuse de s’enflammer.

«Je suis très content alors que c’était très difficile, tempère le coach espagnol au micro de beIN Sports au coup de sifflet final. Il faut féliciter Le Mans, ils ont été coriaces, ils ont très bien défendu, ils ont très bien joué. Notre équipe a fait un match sérieux alors que ce n’est pas évident d’arriver là en quart de finale. Notre objectif est d’être compétitif jusqu’au bout et d’obtenir tous les trophées. On sait qu’il peut y avoir des surprises dans cette compétition.»