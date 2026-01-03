Menu Rechercher
Commenter 1
Bundesliga

Bayern Munich : le grand retour de Jamal Musiala se rapproche

Par Allan Brevi
1 min.
La blessure de Jamal Musiala face au PSG @Maxppp

Jamal Musiala a décidé de prendre une longueur d’avance. Alors que la majorité de l’effectif du Bayern Munich ne reprendra officiellement le chemin de l’entraînement que ce samedi, l’international allemand (40 sélections) a déjà relancé sa préparation au centre d’entraînement de la Säbener Straße. Six mois après sa grave blessure, le milieu offensif de 22 ans a enchaîné des exercices de renforcement et de stabilité avant de poursuivre par une séance individuelle sur la pelouse, signe d’un retour progressif, mais maîtrisé.

La suite après cette publicité

Victime d’un sérieux accident le 5 juillet dernier lors de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, Musiala avait subi une fracture du péroné gauche ainsi qu’une luxation de la cheville après un choc avec Gianluigi Donnarumma face au PSG. Déjà de retour partiel à l’entraînement collectif à la mi-décembre, le Bavarois se rapproche d’un retour complet. Le Bayern, leader de Bundesliga sous les ordres de Vincent Kompany, reprendra l’entraînement collectif dimanche avant de relancer sa saison le 11 janvier à domicile contre Wolfsburg.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Jamal Musiala

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Jamal Musiala Jamal Musiala
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier