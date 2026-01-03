Bayern Munich : le grand retour de Jamal Musiala se rapproche

Jamal Musiala a décidé de prendre une longueur d’avance. Alors que la majorité de l’effectif du Bayern Munich ne reprendra officiellement le chemin de l’entraînement que ce samedi, l’international allemand (40 sélections) a déjà relancé sa préparation au centre d’entraînement de la Säbener Straße. Six mois après sa grave blessure, le milieu offensif de 22 ans a enchaîné des exercices de renforcement et de stabilité avant de poursuivre par une séance individuelle sur la pelouse, signe d’un retour progressif, mais maîtrisé.

Victime d’un sérieux accident le 5 juillet dernier lors de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, Musiala avait subi une fracture du péroné gauche ainsi qu’une luxation de la cheville après un choc avec Gianluigi Donnarumma face au PSG. Déjà de retour partiel à l’entraînement collectif à la mi-décembre, le Bavarois se rapproche d’un retour complet. Le Bayern, leader de Bundesliga sous les ordres de Vincent Kompany, reprendra l’entraînement collectif dimanche avant de relancer sa saison le 11 janvier à domicile contre Wolfsburg.