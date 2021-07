OM : Boubacar Kamara a un nouveau prétendant

Le mercato de l'Olympique de Marseille est lancé. Les Phocéens ont déjà accueilli 5 recrues (Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi) et en attendent d'autres, comme Pau Lopez ou Luan Peres. Très actifs côté arrivées, Pablo Longoria tente aussi de dégraisser, la Direction Nationale de Contrôle et de Gestion ayant encadré la masse salariale olympienne et ses indemnités de mutation.

Boubakar Kamara (22 ans), l'une des plus grosses valeurs marchandes du club, est l'un des principaux candidats au départ. Seulement, pour l'heure, malgré un intérêt de l'AC Milan, les prétendants ne se bousculent pas au portillon. Malgré sa polyvalence et son expérience, il peine à convaincre les clubs d'investir les 20-25 M€ demandés par l'OM, à un an de la fin de son contrat.

Sous condition

Une écurie pourrait peut-être changer la donner. Selon les informations du Corriere dello Sport, la Lazio suit de près ce dossier. Le club romain attend de vendre son attaquant international argentin Joaquin Correa (26 ans), notamment pisté par le Paris SG, pour avoir les fonds nécessaires - il demande 40 M€ - à réinvestir sur le marché des transferts.

S'ils y parvenaient, les pensionnaires de l'Olimpico tenteraient à coup sûr leur chance pour l'international Espoirs tricolore (9 sélections), lié jusqu'en juin 2022. L'OM a donc peut-être trouvé preneur. Mais il va falloir s'armer de patience. Or, le temps presse pour la direction phocéenne. Dossier à suivre.