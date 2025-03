L’improbable record que le PSG peut briser, le FC Barcelone est en panique pour Dani Olmo

Le défi surréaliste du PSG

« Objectif invincible », le journal L’Equipe fixe le défi ultime du Paris Saint-Germain en Ligue 1 cette saison. « Si Paris peut décrocher, théoriquement, son 13e titre dès ce soir, il ambitionne aussi de terminer le Championnat sans la moindre défaite. Un exploit inédit », écrit le média sur sa Une. « Paris est au pied d’un mythe ». Le club de la capitale s’attaque à l’un des derniers sommets encore inexplorés du football français : terminer le championnat invaincu. Lors de la saison 1994-1995, Nantes était resté invaincu pendant 32 matches. Un record que Paris peut briser dans plusieurs semaines déjà. A l’étranger, Antonio Conte l’avait fait avec la Juventus de Turin lors de la saison 2011/2012. L’entraîneur italien est d’ailleurs très admiratif du PSG cette saison. « Il faut mesurer ce qu’a réussi le PSG. C’est une équipe impressionnante, et Luis Enrique fait un travail incroyable », s’est-il exprimé dans les colonnes de L’Equipe. Au 21e siècle, deux autres clubs ont réussi cet exploit d’invincibilité sur une saison de championnat : Leverkusen la saison passée, et les Gunners d’Arsène Wenger en 2003/2004.

Dani Olmo, une absence au pire moment

En Espagne, le Barça s’inquiète de l’absence de Dani Olmo. « Six matchs sans Olmo », titre Sport sur sa Une. L’Espagnol s’est blessé à l’adducteur droit contre Osasuna, une absence estimée à trois semaines par le Barça. Hansi Flick ne prendra aucun risque pour éviter une rechute. Le milieu manquera plusieurs matchs clés, dont l’Atlético en Coupe et Dortmund en Ligue des Champions. Une absence au pire moment, comme l’écrit Sport. Son retour pourrait coïncider avec le déplacement à Leganés, en fonction de son évolution. En attendant, Flick comptera sur Fermín, Gavi ou Pablo Torre pour pallier son absence.

Guardiola refuse les primes

Pep Guardiola a tranché : ni ses joueurs ni son staff ne recevront de bonus cette saison, même en cas de victoire en FA Cup et en Coupe du Monde des clubs. Actuellement cinquième de Premier League, Manchester City pourrait manquer la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2010. Cette saison en demi-teinte pousse le club à envisager une restructuration majeure. Plusieurs départs sont annoncés, à commencer par Kevin De Bruyne, dont le contrat expire en 2025 et qui peine à retrouver son niveau après plusieurs blessures. Gündogan, revenu l’été dernier, n’a pas convaincu et son avenir est incertain. D’autres cadres comme Ederson et Grealish pourraient également être sacrifiés. Guardiola veut insuffler un nouvel élan à son effectif afin de remettre Manchester City au sommet dès la saison prochaine.