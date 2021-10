OL-RC Lens : les compositions probables

La suite après cette publicité

A l'occasion de la douzième journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais accueille le Racing Club de Lens au Groupama Stadium. Battu dans le temps additionnel par l'OGC Nice (3-2), l'OL doit absolument se remettre dans le sens de la marche pour réduire la voilure sur le peloton de tête. Côté lensois, la brillante victoire obtenue face à Metz (4-1) a permis de consolider la deuxième place au classement.

Pour cette belle affiche de 21 heures, Peter Bosz doit se passer notamment des services de Kadewere suspendu et Moussa Dembélé blessé. Le technicien néerlandais devrait opter pour un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les buts. Devant le portier portugais se trouverait une charnière centrale composée de Jérôme Boateng et Jason Denayer. Dans le couloir droit, on retrouverait Léo Dubois et Emerson s'installerait côté gauche. Au milieu devant la défense, le duo Caqueret, Guimaraes devrait être reconduit.

Paqueta en pointe, Kakuta de retour à Lens

Plus haut, Toko Ekambi occuperait le flanc gauche et Shaqiri malgré des performances irrégulières évoluerait côté droit. Dans l'axe, Houssem Aouar serait chargé d'alimenter en ballons Lucas Paqueta seul en pointe. Côté lensois, Franck Haise devrait s'appuyer sur un 3-4-1-2. Dans les buts, l'inamovible Jean-Louis Leca démarrerait la rencontre. Devant lui, on retrouverait une défense à trois avec Gradit, Danso et Medina.

Dans un entrejeu lensois assez fourni, Seko Fofana devrait être titularisé aux côtés de Doucouré dans l'axe. Sur les côtés, Clauss s'installerait couloir droit et Frankowski côté gauche. En meneur de jeu, Kakuta effectuerait son grand retour et serait chargé de distiller des caviars au duo Sotoca, Kalimuendo. Tous les ingrédients semblent réunis pour assister à une belle rencontre au Groupama Stadium !

