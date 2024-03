Ligue Europa : l’énorme réveil offensif de l’OM

L’ambiance était chaude hier au Vélodrome. Déjà parce qu’il fallait rappeler à Marcelino les mauvais souvenirs qu’il avait laissés en début de saison à l’OM. Les supporters ont dû avoir une impression de déjà-vu avec ce 4-4-2 sans idée présenté par l’entraîneur espagnol avec Villarreal. «C’est un système comme un autre mais ailleurs que chez nous», devaient-ils se dire. Et puis il y a eu ce feu d’artifice offensif. L’OM de Jean-Louis Gasset s’est largement imposé 4-0 grâce à Veretout (23e), Mosquera contre son camp (28e) et un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (42e sur penalty, 59e).

Tout a réussi aux Marseillais, à l’image du second but un peu chanceux du Gabonais. «J’ai vu Pepe Reina avancé. Bien sûr, j’ai de la réussite, mais ce n’est pas un centre», plaisantait-il au micro de Canal+ après la rencontre. «On est content sur l’ensemble du match. On n’a pas concédé de but. Il a eu du sérieux et de la concentration. Il a eu un gros match de toute l’équipe. Depuis le début de saison, ça n’a pas été facile. Mais à l’image du groupe, on s’est serré les coudes pour continuer à avancer. Un grand merci au public et aux petits qui sont venus en tribunes. On continue ensemble à avancer. On est bien».

Devenu meilleur buteur de la Ligue Europa, l’ancien Barcelonais a récompensé tout un collectif ambitieux dans le jeu et déterminé, poussé par le public après des derniers mois difficiles. Le trio offensif Ndiaye-Sarr-Aubameyang a parfaitement fonctionné, donnant le tournis à la défense complètement dépassée du Sous-marin jaune. Avec un Harit à la baguette, cet OM devient de plus en plus consistant. Avec Gasset, c’est 16 buts marqués en 4 matchs, pour 3 encaissés. De quoi donner pas mal d’espoirs en vue de la fin de saison, et d’un très probable quart de finale de C3. Les sourires du banc de touche donnaient également une impression positive.

«Je ne suis pas décontracté, je suis satisfait. Je savais qu’ils étaient capables, mais il fallait monter petit à petit. Ce soir (jeudi), on a fait une première mi-temps extraordinaire au niveau de l’engagement, du pressing, de l’intensité, de l’agressivité, reconnaissait l’entraîneur intérimaire sur RMC Sport. En deuxième mi-temps, on a un peu plus géré techniquement, ce qui nous manquait les matchs d’avant. Et surtout, on n’a pas pris de but. On jouera le match retour pour marquer un but. C’est une obligation.» En un temps record, le technicien de 70 ans est parvenu à se mettre tout le monde dans la poche et à monter une équipe propulsée à toute vitesse.