Ligue 1 : le LOSC et le Stade Rennais se neutralisent

Pour le compte de la première grosse affiche de cette 1ère journée de Ligue 1, le LOSC (4e du dernier exercice) accueillait sur sa pelouse le Stade Rennais, 3e du dernier championnat de France. Un duel d’européens était donc à l’affiche ce soir au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq, de quoi démarrer la saison sur les chapeaux de roues pour l’une des deux équipes. Pour ce faire, côté Lillois, Christophe Galtier optait pour un 4-3-3 avec notamment l’alignement en défense centrale de la recrue estivale Sven Botman, arrivé en provenance de l’Ajax. Renato Sanchez est lui bien présent dans le milieu de terrain aux côtés d’André et Xeka. À noter la titularisation à la pointe de l’attaque de la recrue Jonathan David, arrivé en provenance de la Gantoise cet été pour 32 M€. Le meilleur buteur la saison dernière en Jupiler League était épaulé par le duo Ikoné-Bamba, déjà tonitruant la saison dernière.

De son côté, Julien Stéphan optait également pour un 4-3-3. Steven Nzonzi était bien présent en sentinelle, bien entouré par Bourigeaud et Martin. Sur le front de l'attaque, Mbaye Niang pourtant annoncé sur le départ ces dernières semaines, était lui bien présent aux côtés de la recrue phare côté rennais, Martin Terrier. Bien en place dans ce début de match, les deux équipes se montraient intéressantes dans la débauche d’énergie, à défaut de trouver des espaces pour se créer de réelles occasions. Malgré ces deux blocs bien présents dans l’impact, Sacha Boey se faisait remarquer, mais pour de mauvaises raisons. En effet, le jeune défenseur rennais, se faisait expulser à la suite d’une agression du pied dans le visage de Reinildo (34e), laissant ainsi ses partenaires à dix.

Le Stade Rennais ne lâche rien

Une expulsion que les Lillois ne manquaient pas de punir quelques minutes plus tard, avec l’ouverture du score de Jonathan Bamba. Parfaitement servi par Xeka dans le dos de la défense rennaise, l’attaquant français ajustait parfaitement Édouard Mendy et permettait aux siens de rentrer aux vestiaires avec l’avantage au score (40e). Seulement avant celle-ci, celui qui avait subi la vilaine faute qui menait à l’expulsion de Boey, se faisait à son tour exclure après cette agression sur Raphinha (44e). Au retour des vestiaires, l’entraîneur rennais tentait de métamorphoser le jeu des siens et optait pour trois changements, dont l’entrée en jeu de Camavinga (63e).

Une entrée fracassante pour ce dernier, pas loin d’inscrire l’égalisation rennaise (70e). Déterminé à ne rien lâcher, ce dernier sur un corner frappé sur la droite détournait le ballon au premier poteau qui profitait à Damien Da Silva qui n’avait plus qu’à pousser le cuir dans le but (74e). À dix contre dix, les deux équipes se neutralisaient finalement sur se score d’un but partout (1-1), ce malgré les efforts des deux équipes pour l’emporter. Un partage des points qui ne faisait les affaires de personne.