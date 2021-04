FC Barcelone : Joan Laporta va avoir un joli budget pour le mercato

La suite après cette publicité

Difficile. C'est le mot qui résume le mieux la situation financière du FC Barcelone, avec approximativement un milliard d'euros de dette, dont presque trois quarts du total à régler sur le court terme. Dans ces conditions, compliqué d'imaginer l'écurie catalane frapper fort au mercato, d'autant plus qu'il y a ce cas Messi à gérer au plus vite. Pourtant, les médias catalans évoquent, jour après jour, de nouvelles rumeurs. Sans parler du dossier Neymar...

Joan Laporta lui même avait fait comprendre qu'il allait être possible de recruter au moins un joueur considéré comme galactique, en plus de plusieurs joueurs libres avec des émoluments considérés comme relativement convenables, à l'image de Memphis Depay et d'Eric Garcia. Et après les informations dévoilées par El Chiringuito dans la nuit de mardi à mercredi, on comprend mieux pourquoi la presse catalane est aussi optimiste en vue du mercato.

De quoi être serein pour le mercato... et l'avenir

Effectivement, le nouveau président blaugrana est à deux doigts de signer un contrat de sponsoring avec une entreprise - non citée - qui injecterait 500 millions d'euros dans les caisses du club. Un total qui sera destiné à la prolongation de Lionel Messi, qui est déjà au courant de cette opération. Mieux, il aurait décidé de rester à Barcelone.

Ensuite, cette rentrée d'argent permettrait - toujours selon l'émission de TV - de recruter Neymar, qui a mis sa prolongation en stand-by. Le Brésilien souhaite rejouer avec son ami argentin. Ce montant, en plus de plusieurs ventes, permettrait d'être compétitif sur le marché des transferts et de régler en partie les soucis financiers de l'institution barcelonaise. Une belle bouffée d'oxygène, en somme...