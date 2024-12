Liga : la Real Sociedad se balade à Leganés

Suite de la 16ème journée de Liga ce dimanche midi. La Real Sociedad se déplaçait dans la banlieue de Madrid pour affronter Leganés, sur la pelouse du stade municipal de Butarque. D’un côté, les Pepineros avaient cruellement besoin de gagner à domicile pour espérer s’éloigner de la zone rouge. De l’autre, les Txuri-urdinak voulait marquer des points pour continuer de grimper au classement et se rapprocher de la course à l’Europe. Dans un match largement dominé par les visiteurs, ce sont les troupes d’Imanol Alguacil qui sont repartis avec la victoire (0-3) grâce à des buts de Brais Méndez (14e), Ander Barrenetxea (78e) et Mikel Oyarzabal (90e+3).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Real Sociedad 24 16 +5 7 3 6 16 11 16 Leganes 15 16 -9 3 6 7 14 23

Au classement, la Real Sociedad remonte dans la course à l’Europe avec cette solide 6e position, tandis que Leganes pointe loin derrière, aux abords de la zone rouge, à la 15ème place. Le week-end prochain, les Pepineros défieront à l’extérieur le FC Barcelone d’Hansi Flick. Les Txuri-urdinak accueilleront Las Palmas, lors de la 17ème journée du championnat espagnol.