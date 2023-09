Anthony Rouault signe à Stuttgart

Le Toulouse FC continue de connaître un mercato agité, mais malheureusement pour les supporters des Violets, c’est dans le sens des départs. Le dernier en date est celui du défenseur central français Anthony Rouault, qui rejoint le VfB Stuttgart en provenance du Toulouse FC, son club formateur. Il s’agit d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire pour le natif de Villeneuve-sur-Lot, qui portera le numéro 29.

«Je suis très heureux d’être au VfB. Après mon séjour en France, une nouvelle étape commence pour moi ici, en Bundesliga. Je suis impatient de rencontrer l’entraîneur et mes coéquipiers et je veux aider à atteindre les objectifs du club. J’ai déjà entendu beaucoup de bien sur l’ambiance des matchs à domicile du VfB et je sais bien sûr que mon compatriote Benjamin Pavard est devenu un international ici.»