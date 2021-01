Le PSG attentif au dossier Alvaro Odriozola

Cinquante-neuf petites minutes de jeu et une blessure, la saison d'Alvaro Odriozola se résume pour l'instant à ça. De retour depuis le mois de décembre, le défenseur voit Zinedine Zidane lui préférer Lucas Vazquez et Nacho Fernandez. Pour un champion d'Europe en titre (il a gagné la Ligue des Champions avec le Bayern Munich, où il était prêté la saison passée), qui aspire à être du voyage avec l'Espagne pour l'Euro 2021, c'est bien trop peu. Alors, certaines écuries se sont penchées sur son cas pour tenter de le relancer. ABC assure ainsi qu'il a reçu des propositions venant de tous les grands championnats européens. Certains clubs sont notamment cités. L'Athletic Bilbao, la Fiorentina, l'AC Milan, le Borussia Dortmund, Tottenham et même le Paris SG auraient ainsi sondé de près ou de loin l'entourage de l'international espagnol (4 sélections, 1 but) de 25 ans.

La suite après cette publicité

Le club de la capitale - qui dispose d'Alessandro Florenzi (29 ans), arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat l'été dernier en provenance de l'AS Roma, de Colin Dagba (22), voire de Thilo Kehrer (24 ans), qui peut dépanner à ce poste, et du jeune Timothée Pembélé (18 ans) - semble armé à ce poste, mais Leonardo a rappelé qu'il fallait se tenir prêt, en cas d'opportunités de marché à saisir. Et l'Espagnol semble en être une, au regard de son CV et de sa situation chez les Merengues, qui semblent d'ailleurs disposés à lui entrouvrir la porte (sous contrat jusqu'en juin 2024, un prêt est envisageable, tout comme un transfert en cas d'offres d'au moins 20 M€, explique ABC). Toutefois, As laisse entendre que le natif de Saint-Sébastien, arrivé à l'été 2018 pour 30 M€ en provenance de la Real Sociedad, garde encore l'espoir de convaincre ZZ de lui accorder davantage sa chance d'ici la fin de la saison. Il préférerait rester au Real, en profitant notamment de la Copa del Rey pour gagner en temps de jeu, et l'a fait savoir à sa direction. Changera-t-il d'avis d'ici la fin du mois s'il n'est pas exaucé ?