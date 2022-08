Brest-OM : Igor Tudor et la logique du match nul

La suite après cette publicité

Alors que le Stade Brestois 29 et l'Olympique de Marseille se sont quittés bons amis (1-1) au stade Francis-le-Blé ce dimanche, pour le compte de la 2ème journée de Ligue 1, Igor Tudor a reconnu que le partage des points était relativement logique au vu du scénario du match. Le technicien croate, au micro de Prime Video, a aussi contredit Valentin Rongier sur les causes de ce résultat.

« On veut toujours gagner. Mais ce 1-1, c'est logique quand on voit ce qu'il s'est passé au cours du match. Brest a bien joué, était fort, costaud dans les duels. C'était difficile comme match. On a fait des bonnes choses et des moins bonnes. Maintenant, on doit continuer à travailler. »