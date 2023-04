Le Bayern Munich perquisitionné pour blanchiment d’argent, la presse française craint le pire pour la finale de la Coupe de France

Descente de police au Bayern

Après avoir longtemps fait figure d’exemplarité en louant l’institution, il faut croire que le Bayern Munich retombe dans ses travers de l’époque «FC Hollywood», car les scandales s’enchaînent en Bavière. Comme le rapporte le quotidien BILD ce matin, des enquêteurs de l’Office fédéral de la police criminelle, en coopération avec l’Office de la police criminelle de l’État bavarois, ont fouillé mardi le stade Allianz Arena et le siège du club munichois. Le Bayern serait lié à un milliardaire, Alisher Usmanov, un partisan du président russe Vladimir Poutine. Après le début de la guerre d’Ukraine, l’oligarque s’est retrouvé sur la liste des sanctions de l’UE et ses avoirs ont été gelés. Il est accusé de blanchiment d’argent. À cause de son amitié avec le président honoraire du Bayern, Uli Hoeneß, les enquêteurs recherchent de possibles preuves d’évasion fiscale dans les enceintes du club. On ne connaît pas encore le résultat des perquisitions. Le parquet responsable de Francfort a déclaré sur demande que leur «autorité ne mène aucune enquête ni amende contre le FC Bayern Munich ou les responsables ou les membres du club.»

Une finale sous pression

Ce qui fait le plus la Une des journaux français, c’est la finale de la Coupe de France. Toulouse affronte le tenant du titre Nantes au Stade de France. Dans son édition du jour, La Dépêche du Midi met en avant l’objectif fou du TFC : «revenir avec la coupe au Capitole». Mais ça ne va pas être simple face aux canaris qui rêvent d’un doublé comme le titre le journal Presse Océan. L’Équipe confronte les deux formations sur sa première page, rappelant que cette 106ème finale se fera dans un «climat sécuritaire inédit au Stade de France». Les protestations attendues contre la réforme des retraites et la présence du président de la République poussent les organisateurs à redoubler de vigilance, le spectre de la dernière finale de la Ligue des Champions est aussi resté dans les mémoires. «Macron sous pression» titre Le Parisien dans ses pages intérieures. Le quotidien francilien nous rapporte que l’intersyndicale va distribuer 30 000 cartons rouges et 10 000 sifflets au niveau de la sortie des transports en commun qui desservent le Stade. Ce qui a le plus choqué les journalistes, ce sont les nouvelles grilles du stade. Comme on peut le voir en photo dans L’Équipe, les virages du stade ont désormais des grilles munies de piques pour éviter des envahissements de terrain.

Rafael Leão prolonge

La Gazzetta Dello Sport a fait une grande annonce ce matin. Le journal au papier rose révèle que Rafael Leão a enfin donné son accord pour une prolongation avec l’AC Milan, une réponse longuement attendue par les dirigeants italiens. Le portugais est prêt à signer un nouveau bail de 5 ans avec les Rossoneri. L’accord verbal est total. Les détails du nouveau contrat ont déjà été définis à la Casa Milan, mais pour que tout se concrétise, l’attaquant doit d’abord résoudre ses problèmes avec le Sporting. Le tribunal arbitral du sport portugais a décidé de donner raison au Sporting, condamnant le joueur à verser environ 22 millions d’euros à son ancien club. Bon, il devrait rapidement combler cette dette, car le quotidien italien rapporte que Leão devrait toucher un peu plus de 7 millions d’euros net par an grâce à son nouveau contrat.