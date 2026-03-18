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Iran : Sardar Azmoun exclu de l’équipe nationale

Par Maxime Barbaud
1 min.
Sardar Azmoun @Maxppp

La participation de l’Iran à la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada est encore en suspend. La guerre déclenchée par les Américains et son allié israélien contre le pouvoir théocratique iranien laisse planer pas mal d’incertitudes. Sardar Azmoun (31 ans), lui, ne devrait pas en être.

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L’attaquant vedette de la Team Meli (91 sélections, 57 buts) a été exclu de la sélection iranienne, informe l’agence de presse Fars. Le pouvoir lui reproche la publication de messages de soutien à l’adresse des Émirats arabes unis, visés par des frappes iraniennes. L’ancien joueur de la Roma et du Bayer évolue actuellement aux EAU, sous les couleurs du club de Shabab Al-Ahli.

Pub. le - MAJ le
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