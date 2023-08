Le Real Madrid présente son maillot third pour la saison 2023-2024

Après Manchester United mardi, c’est au tour du Real Madrid de dévoiler son maillot third pour la saison 2023-2024, en collaboration avec son équipementier historique, adidas, avec qui la Maison Blanche est encore sous contrat jusqu’en 2028. Et pour cette troisième tunique des joueurs de Carlo Ancelotti - vainqueurs de la Coupe d’Espagne l’an passé, l’équipementier a opté pour un maillot bicolore dans un coloris noir intense rehaussé de touches de jaune en l’honneur de la couronne qui figure sur l’écusson du club.

Le résultat est un maillot qui rappelle aux fans les moments emblématiques des illustres nuits européennes du club, qui a notamment remporté la Ligue des champions à 14 reprises, un record. En particulier, le noir a été choisi pour imiter ce qui était porté lorsque le Real Madrid a été couronné champion après un match épique. Ce maillot third est conçu par l’équipementier aux trois bandes pour figurer à la croisée de l’esthétique streetwear et des technologies les plus performantes pour optimiser les performances des athlètes.

«Nous nous sommes inspirés de la place qu’occupe depuis longtemps le Real Madrid en tant que précurseur dans le domaine du football, pour créer un objet qui permette aux fans et aux joueurs de se distinguer. Il s’agit avant tout d’une pièce conçue pour soutenir les athlètes sur la plus grande scène. Cependant, en concevant à l’intersection de l’héritage, de l’identité et de l’expression, c’est un maillot conçu pour être aussi efficace pour les supporters dans la rue que pour les joueurs sur le terrain», a déclaré Sam Handy, vice-président au design de la société basée à Herzogenaurach.

