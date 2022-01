OM : Jordan Amavi lâche ses vérités sur son départ

Le passage de Jordan Amavi (27 ans) à l'Olympique de Marseille reste contrasté. Arrivé en provenance d'Aston Villa en 2017, le latéral gauche a traversé une période très compliquée avec l'OM avant de retrouver un excellent niveau au cours de la saison dernière. Deux longues blessures consécutives, à un mollet puis à une cuisse, l'ont tenu éloigné des terrains du mois de décembre jusqu'à la fin de la saison.

Jorge Sampaoli, arrivé en remplacement d'André Villas-Boas en fevrier 2021, attendait qu'Amavi revienne de blessure afin de le découvrir. Le technicien argentin avait d'ailleurs accepté qu'il prolonge son engagement avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2025. Cependant, rien ne s'est ensuite passé comme prévu pour le joueur de 27 ans, qui a été prêté avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison à l'OGC Nice, son club formateur. Un départ qu'il ne comprend pas.

Amavi n'a eu «aucune» explication avec Sampaoli

«La saison dernière, avant de me blesser, j’avais retrouvé un excellent niveau, se souvient l’arrière gauche de 27 ans. Et puis il y a eu un changement de coach, je mets du temps à revenir à mon niveau mais je prolonge mon contrat (jusqu'en 2025). Au final, je ne joue pas. Je montrais de l’envie à l’entraînement. Mais c’était dur car je savais que je n’allais pas jouer», a-t-il expliqué lors d'un long entretien dans les colonnes de Nice-matin.

Un moment difficile pour le natif de Toulon, qui avoue n'avoir eu «aucune» explication avec Jorge Sampaoli, arrivé en février 2021. «Je n’ai pas envie d’en dire plus. Ce n’est pas le moment de parler. On verra tout ça plus tard. Pour l’instant, je suis prêté à Nice. Je veux que l’équipe soit performante. Faire une bonne deuxième partie de saison, il n’y a que ça qui importe», a-t-il ajouté. Pour le moment, Amavi revient tout doucement avec les Aiglons (seulement deux matches disputés) et explique n'avoir toujours rien décidé pour la suite de sa carrière.