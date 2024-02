La fratrie Pogba est l’une des plus célèbres dans le football. En grande partie grâce à Paul Pogba, champion du monde 2018 avec l’Equipe de France. Mais dans l’ombre du cadet, il y avait deux autres frères, Mathias et Florentin, également footballeur professionnel. Cette fratrie, d’apparence si soudée, a littéralement volé en éclats à cause d’une sombre affaire où il a été question d’extorsion avec arme, enlèvement, séquestration en bande organisée et même de marabout.

La suite après cette publicité

Une affaire qui a déchiré la famille Pogba et la carrière du plus talentueux d’entre eux, Paul, qui pourrait bien voir sa carrière prendre fin après avoir fait l’objet d’un contrôle antidopage positif à la testostérone. Retour sur l’histoire tragique des frères Pogba entre scandales et trahisons.