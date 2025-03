Wayne Rooney dévoile sa phobie insolite

Invité par la BBC lors du quart de finale de FA Cup entre Brighton et Nottingham Forest, remporté par ces derniers, Wayne Rooney a été mis en difficulté par son prédécesseur à la pointe de l’attaque anglaise, Gary Lineker. «Ce n’était pas la première mi-temps la plus convaincante, mais ce que nous avons appris plus tôt, au cours de cette première mi-temps, c’est que Wayne Rooney a peur des poissons», a annoncé Gary Lineker, hilare, pendant la mi-temps.

Une phobie inhabituelle, que l’ancien attaquant de Manchester United a balayé d’un revers de main, expliquant qu’il «ne les aime tout simplement pas.» Plutôt étrange pour un garçon qui a grandi sur les docks de Liverpool, au bord de la mer, avant d’être lancé par Everton et de rejoindre le grand Manchester United de Sir Alex Ferguson, où il est devenu l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Angleterre.