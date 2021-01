FA Cup : Chelsea et Manchester City avec facilité, Leeds United cartonné par une équipe de D4

En Angleterre se jouaient ce week-end les trente-deuxièmes de finale de la FA Cup. Et alors que les clubs d'Arsenal et Manchester United se sont qualifiés hier, c'était au tour de Chelsea et de Manchester City de jouer. Les Blues ont déroulé contre Morecambe pensionnaire de quatrième division. Mason Mount a rapidement ouvert le score (18e) avant que Timo Werner (44e), Callum Hudson-Odoi (49e) et Kai Havertz (85e) alourdissent le score. Une victoire 4-0 qui fait du bien à la bande de Frank Lampard.

La suite après cette publicité

Manchester City de son côté a vite bouclé l'affaire contre Birmingham. Bernardo Silva d'un doublé (8e et 15e) ainsi que Phil Foden (33e) ont marqué pour un succès 3-0. À noter, le but refusé de Riyad Mahrez (61e). Dernière équipe de Premier League engagée en ce début d'après-midi, Leeds United a totalement coulé en seconde période contre Crawley Town qui évolue pourtant en League Two (D4). Ainsi, Nicholas Tsaroulla (50e), Ashley Nadesan (53e) et Jordan Tunnicliffe (70e) ont puni la bande de Marcelo Bielsa. Dans les autres matches, le club de Barnsley dirigé par Valérien Ismaël s'est imposé 2-0 contre Tranmere et Bristol City a pris la mesure de Portsmouth (2-1). Le match entre Cheltenham et Mansfield se poursuivra avec des prolongations puisque les "replays" ne sont plus inscrits dans le règlement de la compétition pour cette édition 2020/2021.

Les rencontres des 32e de finale :