Brest : Achraf Dari pourrait arriver la semaine prochaine

Achraf Dari se rapproche de Brest au fur et à mesure que les heures s'égrainent. Comme révélé dans nos colonnes, Brest et le Wydad ont déjà trouvé un accord total depuis plusieurs jours. Mais, le défenseur marocain de 23 ans attendait son visa, qu'il est en passe d'obtenir, pour pouvoir voyager et passer sa visite médicale en France.

Une fois les tests traditionnels passés, l'international marocain va s'engager avec Brest jusqu'en juin 2026. Le transfert doit rapporter 2,7 M€, bonus compris, au Stade Brestois. Au club, on espère pouvoir annoncer l'arrivée de Dari la semaine prochaine. A noter que le défenseur wydadi fait partie des finalistes pour obtenir le titre du meilleur joueur évoluant sur le continent africain. Un prix qu'il pourrait recevoir lors de la cérémonie du CAF Awards 2022 ce soir.