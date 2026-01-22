Menu Rechercher
PSG : le point médical annonce 7 absents à Auxerre

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Nuno Mendes (PSG) @Maxppp
Auxerre PSG
Deuxième du classement de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a une occasion énorme de mettre la pression sur le RC Lens. En attendant le choc entre Lensois et Marseillais, les hommes de Luis Enrique peuvent reprendre la tête de la Ligue 1 en cas de victoire à Auxerre. Cependant, le coach espagnol va devoir composer avec une vague d’absents.

Paris Saint-Germain
📌 Le point médical avant Auxerre

@Aspetar
«Suite à un choc reçu au genou gauche contre le Sporting CP, Fabian Ruiz restera en soins en cette fin de semaine. Achraf Hakimi et Nuno Mendes effectueront un travail en salle en cette fin de semaine. Quentin Ndjantou continue son protocole de soins. Lee Kang-In, João Neves et Matvey Safonov poursuivent un travail adapté», indique le communiqué.

Pub. le - MAJ le
