Chelsea s'attache les services de Marc Cucurella

C'est la fin d'un feuilleton qui animait le mercato de la Premier League : l'avenir du latéral gauche espagnol Marc Cucurella. Le défenseur de Brighton, formé à Barcelone (FCB et Espanyol), va ainsi découvrir la Ligue des Champions avec les Blues, alors qu'il était pourtant proche de s'engager avec Manchester City au début de la fenêtre estivale des transferts.

«Suite aux rapports de nombreux médias cette semaine, nous pouvons confirmer qu'un accord a été conclu avec Brighton et Hove Albion pour la signature de Marc Cucurella. Marc Cucurella a signé pour Chelsea un contrat de six ans», peut-on lire brièvement dans le communiqué du club londonien, qui a déboursé plus de 62 millions d'euros (52,5 M£) pour libérer l'international de la Roja (1 sélection) de ses quatre années de contrat restantes du côté du Sud-Est de l'Angleterre.

Un pur produit de la Masia

Après cinq ans passés au centre de formation de l'Espanyol, le natif d'Alella (à 15 kilomètres au nord de Barcelone) a attiré l'œil du Barça, qui lui a fait découvrir l'Europe avec les U19 en participant à la Youth League (13 matches) avant de faire ses griffes dans la réserve (54 rencontres, 1 but et 8 passes décisives) et de jouer ses premières minutes en professionnel en Coupe du Roi (7 min. face à Murcie).

Pas dans les plans de la direction catalane, il a enchaîné des prêts à Eibar et Getafe, qui décide de le conserver contre 12 M€. C'est dans le club de la banlieue madrilène qu'il se fait connaître en une saison avant de découvrir la Premier League avec Brighton. En un an, le joueur de 24 ans a montré l'étendue de son talent sous le maillot bleu-et-blanc et a ainsi attiré l'attention des cadors de Premier League. Les Skyblues de Pep Guardiola s'étaient montrés intéressés mais ce sont finalement les Blues de Thomas Tuchel qui s'attachent ses services.