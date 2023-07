Mercato PSG : Neymar balance une bombe

La suite après cette publicité

Neymar n’est jamais là où on l’attend. En effet, le Brésilien a choisi d’accorder une interview sur YouTube à Casimiro Miguel, un journaliste et influenceur brésilien. Le joueur du PSG, dont les propos ont été recueillis fin juin, en a profité pour faire un point sur divers sujets, lui dont les moindres faits et gestes sont scrutés de très près. C’était le cas lorsqu’il évoluait à Santos et au FC Barcelone. C’est encore et toujours le cas à Paris, où il est arrivé en superstar en 2017 contre un chèque de 222 millions d’euros. Cela n’a pas empêché les dirigeants parisiens de vouloir le mettre dehors il y a un an.

Outre ses nombreuses blessures, son comportement et son exemplarité étaient pointés du doigt, notamment par Kylian Mbappé. Au centre du projet francilien, KM7 aurait demandé la tête de Ney. Ce que ce dernier a appris et très mal pris. Malgré cela, il a souhaité continuer à Paris, où son bail a été prolongé automatiquement jusqu’en 2027. Après une première partie de saison folle, le Brésilien s’est ensuite blessé lors du Mondial 2022 au Qatar puis en club en février. Placé à nouveau sur le marché, Neymar a été approché par Chelsea et Manchester United, comme révélé sur notre site.

Mais à l’écouter, il ne rejoindra aucun de ces clubs. L’international auriverde veut rester dans la capitale française. «J’espère (jouer cette saison) au PSG, j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu’à présent personne ne m’a rien dit.» Il n’a donc reçu aucun message de sa direction concernant un départ. Il a ensuite adressé un message aux supporters du PSG, qui ne l’ont pas épargné. «Même s’il n’y a pas d’amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais avec Neymar.» Il pourrait être d’ailleurs l’un des derniers membres de la MNM à être présent cette saison, puisque Lionel Messi est parti et Kylian Mbappé pourrait s’en aller également.

Un trio magique qui a globalement échoué. Mais Neymar les a défendus. « Les Galactiques n’ont pas gagné la Ligue des Champions… Nous avions une équipe très forte. Moi, Messi et Mbappé sommes trois gars qui sont les meilleurs au monde, nous le savons, mais ça ne correspondait pas, ce n’était pas bon pour nous. Évidemment, nous voulions tout gagner, mais parfois le football n’est pas juste.» Cash avec le PSG et ses fans, Ney a ensuite évoqué son dernier pépin physique.

Il évoque aussi son avenir en sélection

«C’est une blessure ennuyeuse, c’est très inconfortable. Le processus a été très douloureux et c’est très difficile, mais je cherche à bien revenir. (…) Évidemment, la victoire fait toujours partie des objectifs, mais je veux à nouveau bien jouer, c’est la première chose». Depuis, il a retrouvé Paris, où ses premiers tests physiques ont inquiété le staff médical. Enfin, il a saisi ce micro tendu pour évoquer son avenir international. Et il a fait des révélations importantes.

«Après la Coupe du Monde, je n’ai pas voulu poursuivre, non pas à cause de la douleur d’avoir perdu, mais pour éviter que ma famille ne souffre, ça pèse beaucoup. Mais ils devront encore le supporter. J’y ai repensé, car j’ai très envie de gagner le Mondial.» Une sortie médiatique cash de la part du footballeur brésilien, qui a balancé une bombe. Le PSG est donc prévenu, Neymar, qui était poussé dehors, n’a pas du tout l’intention de s’en aller.