Chelsea s'attaque à Malang Sarr et Mike Maignan

Hakim Ziyech et Timo Werner déjà bouclés, Chelsea tentera de finaliser trois nouveaux dossiers dans les prochains jours : Ben Chilwell (Leicester), Thiago Silva (libre) et Kai Havertz (Bayer Leverkusen). Trois pistes déjà bien avancées à en croire les échos de la presse anglaise. Mais les Blues ne comptent visiblement pas en rester là.

La suite après cette publicité

Ce lundi soir, la chaîne Téléfoot révèle que les pensionnaires de Stamford Bridge seraient tombés d'accord avec Malang Sarr. Libre depuis son départ de Nice, le défenseur âgé de 21 ans, courtisé par le Torino, Arsenal ou encore le Barça, devrait s'engager pour quatre ans. Récemment, Skysports révélait que les Blues comptaient le faire signer puis le prêter dans la foulée afin qu'il puisse continuer sa progression avant d'être lancé dans le grand bain. Toutefois, d'autres médias expliquent que le deal n'est pas encore bouclé, même si Chelsea est séduit. Les Londoniens, très actifs sur ce mercato, pourraient encore piocher en France.

Chelsea apprécie aussi Maignan

Sky Sports assure qu'ils ont un œil très attentif sur Mike Maignan (25 ans), portier du LOSC (112 matches de Ligue 1 avec l'écurie nordiste). Ce n'est pas la première fois que le gardien tricolore est associé aux pensionnaires de Stamford Bridge. Mais cette fois, ce retour de flamme coïncide avec les rumeurs de plus en plus insistantes au sujet des intentions de Frank Lampard concernant Kepa Arrizabalaga (25 ans).

Le manager semble ne plus compter sur son international espagnol (10 capes), coupable de plusieurs bourdes ces dernières semaines et relégué par le vétéran Willy Caballero (38 ans) sur le banc de touche à plusieurs reprises. Le nom de Maignan figure en bonne place sur les tablettes de Chelsea, et ce, même si aucune offre officielle n'a encore été formulée pour l'ancien Parisien. Toujours d'après Sky Sports, les Dogues demanderaient au moins 30 M€ pour lâcher leur n° 1 sous contrat jusqu'en juin 2022. Chelsea n'a pas l'intention de perdre son temps cet été !