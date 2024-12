Bordeaux - Rennes : les compositions officielles

Suite des 32e de finale de la Coupe de France avec Bordeaux qui affronte Rennes au Matmut Atlantique. Pensionnaires de National 2, les Girondins veulent frapper un grand coup aujourd’hui et poursuivre leur épopée, une bulle d’air dans ces temps compliqués. De son côté, le Stade Rennais fait son entrée dans cette compétition, le club breton est en recherche de confiance. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Jorge Sampaoli part sur un 3-4-3. Gallon dans le but, un trio Faye-Ostigard-Hateboer en défense centrale. Assignon et Truffert en pistons et un milieu de terrain James-Matusiwa. Enfin en attaque, Blas et Gronbaek entourent Kalimuendo. En face, Bruno Irles opte pour un 4-2-3-1. Une défense type avec Yambéré ou encore Bai, la doublette Depussay-Louveau dans l’entrejeu. Pour animer le front de l’attaque, on retrouve Merdji, Mutyaba ou encore le buteur maison Carroll.

Bordeaux : Diabaté – Bai, Yambéré, Grillot, Trichard – Depussay, Louveau - Bahassa, Merdji, Mutyaba - Carroll

Rennes : Gallon – Faye, Ostigard, Hateboer – Assignon, James, Matusiwa, Truffert – Blas, Kalimuendo, Gronbaek