Chelsea : Christian Pulisic pourrait quitter Londres dès cet hiver

Alors qu'il a tout juste repris l'entraînement avec Chelsea, après l'aventure avec les États-Unis au Qatar et l'élimination en huitième de finale, le DailyMail a lâché une petite bombe concernant l'avenir de Christian Pulisic (24 ans). L'attaquant polyvalent arrivé en 2019 pourrait partir lors du mercato hivernal. Il n'a pas fermé la porte en ce sens. En 133 matches, il aura inscrit 26 buts et 21 passes décisives.

« Prêt à finir la saison. Mais vous savez comment ça se passe dans le football, les choses changent. Tout peut arriver (...) Nous le savons tous. Pour le moment, je me contente de m'entraîner et de travailler pour Chelsea, car c'est là que je me trouve actuellement », a lâché le numéro 10 des Blues, en délicatesse avec son temps de jeu cette saison.