AC Milan : Paolo Maldini dézingue l'arbitre du match face à l'Udinese

Après le nul face à Udinese vendredi soir (1-1), le directeur technique de l'AC Milan Paolo Maldini a fracassé l’arbitrage de Monsieur Marchetti et l’utilisation de l’arbitrage vidéo lors de la rencontre. «Le VAR devrait lever tout doute, mais ce n’est pas première fois qu’il est mal utilisé», a expliqué Maldini au micro de Milan TV avant d’ajouter : «c'est une situation évidente, celui qui décide doit comprendre le football. Et je dis autre chose : Milan est en tête de Serie A et ne peut pas avoir un arbitre novice à San Siro. Ce n'est pas facile d'arbitrer à San Siro. Malheureusement l'arbitre a fait quelques fautes.»

L’ancien défenseur central des Rossoneri a également reconnu les difficultés actuelles du Milan qui enchaine un second match nul contre une équipe du bas de tableau. « Nous ne sommes pas parfaits, les autres non plus puisque nous sommes toujours premiers. Nos défauts sont ressortis, nous sommes ternes. Aujourd'hui et à Salerne (2-2), nous avons l'avantage, ce qui n’est pas simple mais ensuite on se laisse remonter ». L'AC Milan affrontera l’Inter mardi soir en demi-finale aller de Coupe d’Italie.