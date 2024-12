Rennes : l’anecdote hilarante de Juan Quintero sur Ousmane Dembélé

Ousmane Dembélé ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Fortement chahuté, notamment par son propre entraîneur, à cause de son inefficacité offensive, le joueur du Paris Saint-Germain reste un élément qui en a impressionné plus d’un tout au long de sa carrière. Et cette fois, c’est son ancien partenaire à Rennes (2015-2016), le Colombien Juan Fernando Quintero, qui s’est confié au micro de la chaîne YouTube JF10TV : «Je suis allé à Rennes le dernier jour du mercato. Et quand je suis arrivé, une quinzaine de jours plus tard, on m’a dit "réunion". Et un jeune maigre entre et me salue. Pedro Henrique, qui est maintenant aux Corinthians, me dit : "hé, attention, ce type est un crack" (…). Je le regarde et je me dis : "qui peut bien être ce mec ?" Et l’entraîneur arrive et nous dit : "vous ne savez pas qui il est. Il n’est pas là depuis 15 jours. Les gars, voici Ousmane Dembélé, il va s’excuser, écoutez-le"»

La suite après cette publicité

Il poursuit l’anecdote : «Il s’arrête au milieu et dit : "je m’excuse auprès de vous, mais pas auprès de l’entraîneur". Tout le monde se met à rire, tandis qu’Ousmane poursuit son discours : "je m’excuse auprès de vous, mais pas auprès de l’entraîneur, parce que je voulais partir, j’ai déjà prolongé, mais je sais que dans un an, je partirai. J’ai une clause jusqu’au 20 juin, donc avant le 20 juin je pars. Je m’excuse auprès de vous tous, mais je voulais partir, merci". Je l’aimais. Je n’ai jamais vu un homme aussi talentueux de ma vie. À l’entraînement, il passait devant tout le monde et je me demandais : "qui est ce type ?" Il volait. Impressionnant. Je veux dire, j’ai vu Messi et il est au top, mais Ousmane … À 17 ans, il est impossible de frapper comme ça avec les deux jambes (…). Cette année-là, il a marqué 21 buts. Je n’avais jamais vu quelqu’un comme ça. Je suis rentré à la maison et j’ai dit : "Incroyable, je n’ai jamais vu quelqu’un comme ça et avec cette personnalité : ce type est fou». Un bel hommage qui fera plaisir à un joueur très critiqué ces derniers temps.