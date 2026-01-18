Ligue 1 : l’OL domine Brest et se rapproche du podium

Fort de ses cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues, l’OL (6e) surfait sur une vague positive. En clôture de la 18e journée de Ligue 1, la réception de Brest (10e) offrait aux Gones (6e) une occasion idéale de se rapprocher du podium. L’attraction majeure de cette première affiche de l’année 2026 au Groupama Stadium était la titularisation d’Endrick, pour sa grande première dans le championnat de France. Prêté par le Real Madrid jusqu’à la fin de la saison, l’avant-centre brésilien de 19 ans avait déjà débloqué son compteur lyonnais le week-end dernier, à Lille, en Coupe de France (1-2). En face, les Brestois devaient faire sans leur coach, Eric Roy, grippé. Julien Le Cardinal et Mama Baldé, eux, sont blessés.

La suite après cette publicité

Série en cours Plus de statistiques Lyon V V V V V Brest V D D V V

Dès la première minute de la rencontre, Endrick a fait se lever le Groupama Stadium avec une première accélération. Dominés depuis l’entame du match, les Brestois ont ensuite été réduits à dix, suite à une faute de Del Castillo sur Tagliafico, touché au talon (19e). À 11 contre 10, les Gones ont appuyé sur l’accélérateur. Après une récupération dans la moitié de terrain brestoise, Endrick s’en allait en face à face contre Coudert. Un duel remporté par le portier breton (39e), qui n’a fait que repousser l’échéance. Deux minutes plus tard, Moreira lançait Sulc qui effaça Magnetti, puis Coudert, avant de placer magnifiquement le ballon sous la barre, dans le filet opposé (41e, 1-0). Dans la foulée, Abner - repositionné au milieu - réalisait le break d’une superbe frappe du gauche (45e+4, 2-0).

Lyon revient à deux points de l’OM

En seconde période, les Lyonnais ont remis le pied sur le ballon. Brest, de son côté, a manqué une belle occasion de revenir à un but sur cette reprise manquée d’Ajorque (53e). Un loupé qui a vite coûté cher aux Brestois, puisque Sulc s’est offert un doublé… avant que sa réalisation ne soit refusée pour un hors-jeu de Tessmann (60e). L’Américain a aussi mis à contribution Coudert sur une belle frappe lointaine (71e). Surclassés et en retard sur chacune de leurs interventions, les « Ty Zefs » sont toutefois revenus dans la partie.

La suite après cette publicité

À la suite d’un coup franc tiré de la gauche vers la droite, Greif et les Lyonnais n’ont pas réussi à se dégager. Après une ultime déviation, Dina Ebimbe héritait du ballon au second poteau et trompait le portier lyonnais d’une frappe sous la barre pour redonner espoirs aux Bretons (87e, 2-1). La réalisation de l’ex-Parisien et les multiples assauts sur la cage de Greif dans les derniers instants n’auront cependant pas suffi, puisque ce sont bien les Lyonnais qui repartent avec les trois points de cette affiche de la 18e journée. Avec ce succès (2-1), Lyon monte à la 4e place du classement du championnat et revient à deux unités de l’OM, qui recevra le leader, Lens, lors de la prochaine journée.